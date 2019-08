Krzysztof Brejza uniknął zderzenia z tirem. Poseł PO pokazał nagranie

„Dość wąska DK 10 Bydgoszcz-Toruń, kierowca TIRa postanawia wyminąć auto zjeżdżając na mój pas ruchu” – napisał Krzysztof Brejza na Twitterze, dołączając krótkie, trwające 13 sekund nagranie. Widać na nim, że z przeciwnej strony nadjeżdżało kilka aut, aż w pewnej chwili kierowca samochodu ciężarowego postanowił wyminąć osobówkę, zjeżdżając na przeciwległy pas. Poseł PO skręcił w prawo i uniknął zderzenia.

„Winny wypadkom jest czynnik ludzki”

Dziennikarze Polsat News rozmawiali z kom. Przemysławem Słomskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który ocenił, że „nie możemy winić drogi” za to, że dochodzi na niej do wypadków. Chodzi konkretnie o DK10. – Jak przeanalizujemy te wypadki śmiertelne, które na tym odcinku się wydarzyły, za każdym razem winny był człowiek. Ta droga to zwykła droga krajowa, nawierzchnia tej trasy nie jest zła. Winny wypadkom jest czynnik ludzki – dodał Słomski.

Funkcjonariusz przypomniał wypadek z 3 lipca, do jakiego doszło w Emilianowie. Wówczas kierowca samochodu osobowego chcąc uniknąć zderzenia z jadącym „na czołówkę” innym autem gwałtownie skręcił w lewo i wbił się w bok ciężarówki. Samochód stanął w płomieniach, a kierowca zginął na miejscu.

