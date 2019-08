„Kuta*a do buzi weź”. Sąd zajmie się dziećmi, które krzyczały podczas marszu w Płocku

– Dokumentacja w tej sprawie została przez nas wysłana do Sądu Rejonowego w Płocku po to, aby sąd rodzinny i nieletnich rozważył kwestię demoralizacji tych nieletnich – poinformowała podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

„Płock napędza równość!” – pod takim hasłem odbył się w sobotę pierwszy w historii Marsz Równości w Płocku. Maszerującym ulicami miasta środowiskom LGBT towarzyszyła kontrmanifestacja zorganizowana przez członków Młodzież Wszechpolskiej i kibiców. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak wyglądały momenty konfrontacji dwóch środowisk. Na jednym z nich widać grupę osób skandującą do uczestników marszu: „Je*** was” . W ich gronie znajdowali się widoczni na pierwszym planie chłopcy, którzy razem z dorosłymi wymachiwalki rękami i wznosili obraźliwe okrzyki typu: „Jesteś pedałem”, „Kuta*a do buzi weź” . W innej sytuacji nagrana została agresywnie zachowująca się wobec policjanta kobieta, w pobliżu której także kręcili się nieletni.

Jak poinformowała policja, po płockim marszu zatrzymane zostały dwie osoby. Podczas przemarszu doszło do przepychanek. Policja oceniała jednak, że marsz przebiegł spokojnie. – Doszło do kilku drobnych incydentów, policjanci natychmiast reagowali na każdy z nich. Ostatecznie zatrzymane zostały dwie osoby. Jedna osoba będzie miała przedstawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji, druga osoba jest zatrzymana do wytrzeźwienia i usłyszy zarzuty w związku z popełnionymi wykroczeniami w sferze porządku publicznego – powiedziała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.