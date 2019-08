Atakowała policjanta, wcześniej mówiła, że jej dziecko porwie „pedał i gej”. Jest nagranie z Płocka

Na jednym z nagrań udostępnionych na Twitterze widzimy, że kilka osób sprzeciwiających się Marszowi Równości w Płocku starło się z policją. – Nie czerwona, nie tęczowa tylko Polska narodowa – słychać okrzyki, a po chwili wulgaryzmy. W pewnym momencie jedna z kobiet podeszła do funkcjonariusza i zaczęła mu coś tłumaczyć podniesionym głosem. Ten chcąc usunąć ją z drogi lekko ją popchnął, co do tego stopnia nie spodobało się bohaterce nagrania, że zaczęła być mundurowego. Kobieta trzymała za rękę chłopca, a w pobliżu znajdowały się też inne dzieci.

Na innym z filmików pojawia się ta sama kobieta, która udziela wywiadu w towarzystwie rodziny. – Jesteśmy pełną rodziną i nie zgadzamy się z tym, co się dzieje tu w Płocku – powiedziała dziennikarzowi. – Same pedały i lesby. Moje dziecko bało się iść do sklepu, bo je porwie pedał i gej – dodała.

Agresywne dzieci

„Płock napędza równość!” – pod takim hasłem odbył się w sobotę pierwszy w historii Marsz Równości w Płocku. Maszerującym ulicami miasta środowiskom LGBT towarzyszyła kontrmanifestacja zorganizowana przez członków Młodzież Wszechpolskiej i kibiców.

W sieci pojawiają się nagrania, na których widać, jak wyglądały momenty konfrontacji dwóch środowisk. Na jednym z nich widać grupę osób skandującą do uczestników marszu: „Je*** was”. W ich gronie znajdują się widoczni na pierwszym planie chłopcy, którzy razem z dorosłymi wymachują rękami i wznoszą obraźliwe okrzyki typu: „Jesteś pedałem”, „Kutasa do buzi”.

