Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada zmiany. Chodzi o służbowe podróże

– Jeśli będą oficjalne podróże zagraniczne, to oczywiście będę latać samolotem. Po kraju będę poruszać się głównie samochodem. Zrezygnuję z lotów samolotem rządowym, ograniczę podróże samolotami rejsowymi – powiedziała Elżbieta Witek w rozmowie z Wirtualną Polską. Na zorganizowanej w środę 14 sierpnia konferencji prasowej marszałek Sejmu zapewniła, że przed każdym posiedzeniem Sejmu będzie spotykała się z dziennikarzami. Został również poruszony wątek kotar, które pewien czas temu pojawiły się na korytarzu marszałkowskim. – Można zdjąć kotarę. Oczywiście, że można. Chciałam ją odsłonić, ale tam w tej chwili jest remont i dlatego ze względu na kurz panowie robotnicy mówią, że niech to będzie jeszcze zamknięte. Ale tylko ze względu na kurz, a nie na państwa obecność – powiedziała Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu

W piątek 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.00 w Sejmie odbyło się głosowanie, podczas którego posłowie wybrali nowego marszałka Sejmu. Została nim Elżbieta Witek. – Nie można mi odmówić patriotyzmu ani kwalifikacji moralnych. Każdego z państwa traktuję jako kolegów, każdy mandat państwa szanuję. Możemy się spierać, ale spierajmy się na racje. Nie używajmy inwektyw, nie obrażajmy ludzi. Możemy krytykować zachowanie, ale nie człowieka, tego mnie uczono od dziecka – powiedziała Elżbieta Witek. – Proszę o pomoc i wsparcie w tej olbrzymiej roli. Dziękuję za głosy. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie – dodała.

Marek Kuchciński rezygnuje

Konferencja, na której ogłoszono rezygnację marszałka Sejmu, odbyła się w czwartek 8 sierpnia w południe. Marek Kuchciński osobiście przekazał tę informację. – Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – oświadczył Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Kaczyński: Nie złamał prawa

– Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. – W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – dodał prezes PiS, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie.