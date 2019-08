Paweł Poncyliusz wystartuje w wyborach? Ma być „jedynką” Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie

W środę 14 sierpnia 2019 roku zarząd Platformy Obywatelskiej zebrał się, by omówić zmiany w rekomendacjach na listy Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. – Jesteśmy po uzgodnieniach z naszymi partnerami koalicyjnymi. W poniedziałek Rada Krajowa PO, ale również ciała decyzyjne naszych partnerów koalicyjnych – czyli Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni – przekazał Jan Grabiec.

Zmiany na listach?

– Rozmawialiśmy na temat list do Sejmu, list Koalicji Obywatelskiej, rekomendacji Platformy jeśli chodzi o te listy i również na temat toczących się rozmów nt. list do Senatu. Jeśli chodzi o listy do Sejmu, przewodniczący Grzegorz Schetyna zaproponował pewne zmiany zarządowi krajowemu. Jeśli chodzi o te miejsca, które już zostały ogłoszone po poprzednim posiedzeniu zarządu krajowego – poinformował rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Grabiec przekazał, że w Rzeszowie „po rezygnacji prezydenta Ferenca jest rekomendacja, aby pierwszą pozycję na tej liście objął Paweł Poncyljusz”. Na konferencji rzecznik PO mówił także o innych zmianach personalnych na listach. – Tak więc jedynka w Rzeszowie to Paweł Poncyljusz. Jeśli chodzi o dwójkę, to przewodniczący zarekomendował Jarosława Wałęsę, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Jeśli chodzi o trójkę w Toruniu, kandydatką jest Iwona Hartwich i piątka w Szczecinie to Magdalena Filiks – poinformował Jan Grabiec w rozmowie z dziennikarzami. Słowa polityka cytuje portal 300polityka.pl.