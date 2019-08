Drag Queen „symulowała zabójstwo abp. Jędraszewskiego”. Organizatorzy wydarzenia wydali oświadczenie

Wybory Mr. Gay Poland odbyły się w sobotę 10 sierpnia w klubu Punto w Poznaniu. Lokalne media podają, że w trakcie występu jednej z drag queen podczas wydarzenia miało być „symulowane zabójstwo metropolity krakowskiego, który w ostatnim czasie krytykował ideologię środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów” . Zdjęcia mężczyzny przebranego za kobietę udostępniła na Facebooku strona PrideNews.pl.

Po tym, jak w środę 14 sierpnia lokalne media poinformowały o zdarzeniu, organizatorzy wydarzenia wydali oświadczenie w sprawie. „Jako organizatorzy konkursu Miss Lesbian Poland 2019 oraz Mr Gay Poland 2019, które odbyły się 9 i 10 sierpnia w Poznaniu, pragniemy oświadczyć, że sprzeciwiamy się wszelkim rodzajom mowy nienawiści, nawoływania do przemocy oraz innym formom propagowania tego typu postaw” – podkreślono. „W imieniu swoim chcemy przeprosić wszystkie osoby, które poczuły się urażone występem jednej z Drag Queen podczas naszego wydarzenia. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż nie zostaliśmy wcześniej poinformowani o szczegółach występu. Nie akceptujemy tego typu występów” – czytamy. Na koniec dodano ponadto, że konkurs ma na celu „promowanie pozytywnych postaw oraz tolerancji i akceptacji” .

„Tęczowa zaraza”

Po homilii wygłoszonej w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na abp Marka Jędraszewskiego spadła fala krytyki. Duchowny mówił wówczas o „tęczowej zarazie”, która zastąpiła czerwoną. Temat ideologii LGBT kontynuował na Jasnej Górze, gdzie wygłosił słowo do wiernych pielgrzymujących z Krakowa. Stwierdził, że „czuwać to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego »ja«, a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi”. – Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT – dodał. – Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży – podkreślił abp Jędraszewski.