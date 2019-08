Prognoza pogody. Jak rozpocznie się długi weekend?

Na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia wieczorem miejscami opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C na południowym wschodzie i nad morzem do 25°C miejscami na południowym zachodzie i zachodzie kraju. W zachodniej połowie kraju wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami porywisty, z kierunków południowych. We wschodniej połowie wiatr na ogół słaby, zmienny, po południu z kierunków południowych.

W nocy od zachodu do centrum kraju będzie przemieszczać się strefa dużego zachmurzenia, miejscami wystąpią opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C, 11°C na wschodzie i w obszarach podgórskich do 14°C, 16°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający po północy na zachodni.



Pogoda na piątek 16 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, z wyjątkiem krańców wschodnich Polski, gdzie do końca dnia bez opadów. W pasie od wschodniej części Pomorza oraz Warmii, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę miejscami burze z opadem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, nad morzem i w obszarach podgórskich około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.