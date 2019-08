NA ŻYWO: Obchody Święta Wojska Polskiego. „Cześć i chwała bohaterom, cześć ich pamięci!”

15:30 W Katowicach trwa teraz piknik wojskowy. 15:18 Defiladę kończy 100 żołnierzy, każdy niesie flagę Polski na drzewcu. 14:40 Defilada "Wierni Polsce" na żywo:



14:31 Wybrzmiała pieśń prezentacyjna Wojska Polskiego po czym ruszyła defilada. 14:26 14:25 Prezydent podziękował żołnierzom za poświęcenie. - Na zakończenie chciałem życzyć żołnierzom i ich najbliższym, by Polska rozwijała się bezpiecznie, a żeby program modernizacji dalej się rozwijał. Chcę podkreślić, wierzę, że polski rząd, jak i MON, są absolutnie zdeterminowani, by program modernizacji zwiększać i zwiększać wydatki na obronność - mówi. Cieszę się, że w naszym kraju są sojusznicze wojska, które zobaczycie dziś w defiladzie. Sojusznikom także dziękuję -dodał. - Cześć i chwała bohaterom! - zakończył. 14:23 - Dzisiaj ponownie mamy wielką defiladę. Dlatego, że nic się nie zmieniło. Wojsko Polskie stanowi mur ochronnych dla obywateli lojalnych wobec Rzeczpospolitej. Dla nas Polaków to właśnie jest najważniejsze. Żeby obywatele RP, bez znaczenia na narodowość, byli lojalni - mówi prezydent. 14:20 Prezydent przypomina historię śląskich powstańców. - Ten kto chwyta za broń, by walczyć o polskość, jest jak polski żołnierz - mówi. - Polski Górny Śląsk to dzieło trzech powstań, trzech wielkich czynów zbrojnych. Dzięki temu ta ziemia stała się częścią odradzającej się Rzeczpospolitej. Cześć i chwała bohaterom, cześć ich pamięci! - zaznacza. 14:18 Przemówienie wygłasza prezydent Andrzej Duda. - Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy - myślę, że te słowa mieli w pamięci wszyscy żołnierze, w ponad milionowej armii szli wtedy, walcząc na front. Myślę, że to samo na myśli mieli ci mieszkający tutaj, Ślązacy, którzy stanęli po to, aby walczyć, by tutaj była Polska - ocenia prezydent. 14:16 Morawiecki mówił też o modernizacji armii. - Dzisiejszy wróg czasami nie staje z otwartą przyłbicą, to czasem zagrożenia hybrydowe i w cyberprzestrzeni. Dlatego modernizacja naszej armii dotyczy także tych przestrzeni - podkreśla. - Mogą spełnić się marzenia naszych ojców i dziadów, którzy rysowali granice swoją krwią. Mogą spełnić się marzenia o silnej i solidarnej Rzeczpospolitej. Jesteśmy na dobrej drodze do wypełnienia ich dziedzictwa i testamentu. Niech Bóg ma w opiece Polskę, polską armię i żołnierza - zakończył premier. 14:13 - Jesteśmy wdzięczni wam, żołnierze Wojska Polskiego, za wasz trud i ofiarę. Wiemy, że idziecie w ślady wiernych Polsce powstańców śląskich. To wspaniały symbol, że defilada odbywa się właśnie tutaj, w Katowicach. Jestem przekonany, że w ten sposób pokazujemy jedność Polski i wierność Polsce. Wypełniamy dziedzictwo i testament Wojciecha Korfantego - wielkiego Polaka i Ślązaka - mówi premier. 14:12 - Sto lat temu Polacy chwycili nie tylko za biało-czerwone flagi, ale i za broń. I z bronią w ręku ukształtowali granice RP - mówi. - Dzięki tamtemu bohaterstwu dziś cieszymy się wolną Polską. To nasi przodkowie, który walczyli na Śląsku, polskość wywalczyli. To nasi bohaterowie, żołnierze, gimnazjaliści, studenci, chłopi i robotnicy z Bitwy Warszawskiej. Ci, którzy powstrzymali czerwoną zarazę - podkreśla Morawiecki. 14:09 Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. 14:08 - To dzień niezwykły, razem będziemy świętować z żołnierzami. Razem pokażemy dumę, że jesteśmy Polakami. Będziemy dziękować żołnierzom za ich codzienną służbę – podkreślił szef MON. 14:07 - Spotykamy się w Katowicach, w miejscu wyjątkowym. 100 lat temu mieszkańcy Górnego Śląska zdecydowali, że chcą być częścią odradzającej się Polski - mówi Błaszczak. 14:05 Przemówienie wygłosi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 14:00 Prezydent dotarł do trybuny honorowej. Na miejscu został odegrany hymn Polski. 13:47 Pojazd, którym przemieszcza się prezydent, musi przejechać 3-kilometrowy odcinek, by dostać się do trybuny honorowej. 13:40 Prezydent przejął defiladę „Wierni Polsce". 13:32 Defilada „Wierni Polsce", będąca częścią obchodów Święta Wojska Polskiego w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, rozpocznie się na ul. Bagiennej w Katowicach. Przejedzie następnie al. W. Roździeńskiego, przez Rondo gen. J. Ziętka, al. W. Korfantego w stronę Ronda Pętli Słonecznej. W przemarszu weźmie udział 2600 żołnierzy i 185 jednostek sprzętu wojskowego. Nad miastem przeleci 60 statków powietrznych. 13:10 Do słów prezydenta odniósł się Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych.



12:49 Zakończyło się przemówienie Andrzeja Dudy. 12:48 Andrzej Duda powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która "będzie godziła w to, co otrzymują żołnierze RP i ci, którzy po nich pozostali". – Pojawiły się przed dzisiejszymi uroczystościami jakieś plotki (...) o tym, że mają być obniżane uposażenia emerytalne dla żołnierzy. Jest to absolutna, wstrętna nieprawda. Mówię to z całą odpowiedzialnością – stwierdził prezydent. – Było to wstrętne pomówienie. Nie ma w tej chwili żadnych takich planów albo założeń. Proszę, aby tego typu argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo jest to ohydne i nieprzyzwoite – powiedział Andrzej Duda. 12:43 - Za tamto bohaterstwo (15 sierpnia - red.) będziemy im wdzięczni. W tym dniu nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy krwawili się tutaj na Śląsku - podkreślał prezydent. 12:41 Prezydent Andrzej Duda mówi o "geniuszu Józefa Piłsudskiego", przypominając historię Polski. – Polskie wojska przeważyły szalę tamtej wojny na korzyść RP, co już się wielu wydawało w zasadzie niemożliwe - powiedział. Dodał, że wiele zawdzięczamy "geniuszowi marszałka Piłsudskiego i jego współpracowników, niezwykłemu bohaterstwu Korpusu Oficerskiego i żołnierzy, działaniom Wincentego Witosa, które zmobilizowało chłopaków z polskich wsi, żeby poszli i bronili RP". - Niektórzy nazywają to Cudem nad Wisłą. Tak, na pewno wierzymy w to, że było wsparcie opatrzności Matki Najświętszej, ale przede wszystkim była to ludzka myśl - wielkie oddanie i bohaterstwo dla Polski i polskiego narodu - dodał. 12:40 - Te odznaczenia to symboliczne wyróżnienie za państwa pracę dla Polski - stwierdził. 12:39 - Gratuluję tego niezwykle ważnego momentu odebrania nominacji generalskich, nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych. To jest ważny moment w historii każdego człowieka, zwłaszcza żołnierza - powiedział prezydent Andrzej Duda. 12:37 Rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. 12:22 12:05 Rozpoczęła się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji generalskich, nominacji admiralskiej oraz odznaczeń państwowych. 11:44 Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Powstańców Śląskich. 11:41 "Szacunek za Waszą służbę i pracę!" - napisał na Twitterze Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.



11:29 Życzenia Polskim Siłom Zbrojnym złożyła Georgette Mosbacher.



11:10 10:51 10:43 10:30 Rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczy w niej m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 9:55 Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych przedstawia także propozycje, z których w Święto Wojska Polskiego, mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych miast.



9:38 Propozycje dla mieszkańców Radomia i Zamościa.



twitter.com

9:19 W kilkunastu miastach w kraju odbędą się wojskowe pikniki, na których z bliska będzie można oglądać czołgi, śmigłowce, wozy opancerzone, samoloty szkolno-treningowe.



twitter.com 8:43 Tak wyglądały próby do defilady.



Święto Wojska Polskiego. Zobaczcie, jak wyglądała próba defilady „Wierni Polsce" w Katowicach 8:10 Mariusz Błaszczak złożył wieńce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed pomnikiem prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.



8:03 Po godzinie 7.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.



twitter.com 7:55 twitter.com 7:31 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia w kalendarzu zapisane jest również państwowe Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w czwartek ulicami Katowic przejdzie defilada „Wierni Polsce”. Podczas wydarzenia ma pojawić się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne RP.