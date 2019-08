NA ŻYWO: Obchody Święta Wojska Polskiego. „Dziękujemy wszystkim żołnierzom”

13:10 Do słów prezydenta odniósł się Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych.



twitter.com 12:49 Zakończyło się przemówienie Andrzeja Dudy. 12:48 Andrzej Duda powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która "będzie godziła w to co otrzymują żołnierze RP i ci, którzy po nich pozostali". - Było to wstrętne pomówienie. Proszę, aby tego typu argumentami nie posługiwać się w kampanii - powiedział Andrzej Duda. 12:43 - Za tamto bohaterstwo (15 sierpnia - red.) będziemy im wdzięczni. W tym dniu nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy krwawili się tutaj na Śląsku - podkreślał prezydent. 12:41 Prezydent Andrzej Duda mówi o "geniuszu Józefa Piłsudskiego", przypominając historię Polski. – Polskie wojska przeważyły szalę tamtej wojny na korzyść RP, co już się wielu wydawało w zasadzie niemożliwe - powiedział. Dodał, że wiele zawdzięczamy "geniuszowi marszałka Piłsudskiego i jego współpracowników, niezwykłemu bohaterstwu Korpusu Oficerskiego i żołnierzy, działaniom Wincentego Witosa, które zmobilizowało chłopaków z polskich wsi, żeby poszli i bronili RP". - Niektórzy nazywają to Cudem nad Wisłą. Tak, na pewno wierzymy w to, że było wsparcie opatrzności Matki Najświętszej, ale przede wszystkim była to ludzka myśl - wielkie oddanie i bohaterstwo dla Polski i polskiego narodu - dodał. 12:40 - Te odznaczenia to symboliczne wyróżnienie za państwa pracę dla Polski - dodał. 12:39 - Gratuluję tego niezwykle ważnego momentu odebrania nominacji generalskich, nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych. To jest ważny moment w historii każdego człowieka, zwłaszcza żołnierza - powiedział prezydent Andrzej Duda. 12:37 Rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. 12:22 twitter.com 12:05 Rozpoczęła się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacji generalskich, nominacji admiralskiej oraz odznaczeń państwowych. 11:44 Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Powstańców Śląskich. 11:41 "Szacunek za Waszą służbę i pracę!" - napisał na Twitterze Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.



twitter.com 11:29 Życzenia Polskim Siłom Zbrojnym złożyła Georgette Mosbacher.



twitter.com 11:10 twitter.com 10:51 twitter.com 10:43 twitter.com 10:30 Rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczy w niej m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 9:55 Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych przedstawia także propozycje, z których w Święto Wojska Polskiego, mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych miast.



twitter.com 9:38 Propozycje dla mieszkańców Radomia i Zamościa.



twitter.com

twitter.com 9:19 W kilkunastu miastach w kraju odbędą się wojskowe pikniki, na których z bliska będzie można oglądać czołgi, śmigłowce, wozy opancerzone, samoloty szkolno-treningowe.



twitter.com 8:43 Tak wyglądały próby do defilady.



Święto Wojska Polskiego. Zobaczcie, jak wyglądała próba defilady „Wierni Polsce” w Katowicach 8:10 Mariusz Błaszczak złożył wieńce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed pomnikiem prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.



twitter.com 8:03 Po godzinie 7.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.



twitter.com 7:55 twitter.com 7:31 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia w kalendarzu zapisane jest również państwowe Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w czwartek ulicami Katowic przejdzie defilada „Wierni Polsce”. Podczas wydarzenia ma pojawić się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne RP.