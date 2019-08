Wulgarne posty na facebookowym koncie Ewy Farnej. Wokalistka padła ofiarą hakera

Ewa Farna w środę 14 sierpnia występowała na koncercie Top of Top Sopot Festiwal. Po występie na koncie piosenkarki na Facebooku pojawiły się zdjęcia artystki wraz z wulgarnymi, niecenzuralnymi podpisami np.: „Można mnie do kotleta wynająć na wesela, biorę każdą chałturę. Jestem słaba jak barszcz”.

– Cześć. Pewnie wiecie, że ktoś „haknął” mojego Facebooka. Mam do was wielką prośbę, ponieważ pojawiają się tam różne zdjęcia z pracy i nie tylko. Jeżeli możecie to dla mnie zrobić, proszę was, żebyście zgłaszali wszystkie fejkowe posty do Facebooka, żeby jak najwcześniej konto zostało zablokowane. Proszę zgłaszajcie fejkowe posty i pomóżcie nam w odzyskaniu konta. Dzięki” – powiedziała Ewa Farna. Nagranie apelu wokalistki zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Internauci zareagowali natychmiast. „Konto Ewy zniknęło z Facebooka. Dziękujemy wszystkim za pomoc i szybką reakcję!” – poinformował oficjalny polski Fan Club Ewy Farnej tuż po północy.

