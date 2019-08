Sukces studentów UW. Znaleźli się na podium zawodów łazików marsjańskich w Kanadzie

W finałach brało udział 12 studenckich zespołów. Każda z drużyn wykonywała 5 zadań, dzięki którym oceniana była konstrukcja łazików oraz umiejętności ich operatorów. Obejmowały one m.in. poruszanie się po trudnym terenie, zbieranie próbek z powierzchni, naprawę sprzętu. Była to trzecia edycja zawodów.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSURC Mars Rover z Oregon State University (267 punktów), drugie – Husky Robotics z University of Washington (251 punktów). Studenci z UW zdobyli 235 punktów i uplasowali się na trzecim miejscu. W drużynie University of Warsaw Rover Team znaleźli się: Mateusz Raczyński, Kacper Oreszczuk, Fryderyk Gromadka, Michał Wiatrowski, Wiktor Kraśnicki, Piotr Putyło. To studenci kilku jednostek UW – wydziałów Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Kolegium MISMap.

Piąte miejsce w zawodach zajęli studenci z Koła Naukowego Off-Road Politechniki Wrocławskiej, twórcy łazika Scorpio.

Szczegółowe informacje na temat zawodów są dostępne na stronie: https://circ.cstag.ca/.

