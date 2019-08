Przedstawiciele administracji Trumpa w przyszłym tygodniu w Polsce. Chodzi o wizytę prezydenta USA

„Na początku przyszłego tygodnia do Polski przylecą przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa, aby wspólnie z Kancelarią Prezydenta ustalić szczegóły wizyty przywódcy USA w Polsce” – poinformował Polską Agencję Prasową szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

We wtorek 30 lipca 2019 roku oficjalnie potwierdzono, że przywódca USA przyjedzie do Polski, gdzie spędzi trzy dni. Komunikat w tej sprawie przekazała Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 2 września. W niedzielę 1 września w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, poprzednia wizyta Trumpa w Polsce miała miejsce w lipcu 2017 roku.

Baza lotnicza w Powidzu

W środę 14 sierpnia 2019 roku reporterzy RMF FM ujawnili istotny szczegół zbliżającej się wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Jak nieoficjalnie podaje rozgłośnia, prezydent Stanów Zjednoczonych i Andrzej Duda wspólnie odwiedzą bazę lotniczą w Powidzu. Zgodnie z założeniami Trzydziesta Trzecia Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu ma stanowić jeden z głównych elementów wzmocnionej amerykańskiej obecności w Polsce – informuje RMF FM. W tym miejscu mają powstać magazyny sprzętu wojskowego dla US Army.