Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Podczas uroczystości mówił o „wstrętnym pomówieniu"

– Gratuluję tego niezwykle ważnego momentu odebrania nominacji generalskich, nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych. To jest ważny moment w historii każdego człowieka, zwłaszcza żołnierza – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Te odznaczenia to symboliczne wyróżnienie za państwa pracę dla Polski – dodał.

Prezydent Andrzej Duda w czasie przemówienia mówił również o „geniuszu Józefa Piłsudskiego", przypominając historię Polski. – Polskie wojska przeważyły szalę tamtej wojny na korzyść RP, co już się wielu wydawało w zasadzie niemożliwe – powiedział. Dodał, że wiele zawdzięczamy „geniuszowi marszałka Piłsudskiego i jego współpracowników, niezwykłemu bohaterstwu Korpusu Oficerskiego i żołnierzy, działaniom Wincentego Witosa, które zmobilizowało chłopaków z polskich wsi, żeby poszli i bronili RP". – Niektórzy nazywają to Cudem nad Wisłą. Tak, na pewno wierzymy w to, że było wsparcie opatrzności Matki Najświętszej, ale przede wszystkim była to ludzka myśl – wielkie oddanie i bohaterstwo dla Polski i polskiego narodu – dodał. – Za tamto bohaterstwo będziemy im wdzięczni. (...) W tym dniu nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy krwawili się tutaj na Śląsku – podkreślał prezydent.

„Wstrętne pomówienie”

Andrzej Duda powiedział, że nigdy nie podpisze ustawy, która „będzie godziła w to, co otrzymują żołnierze RP i ci, którzy po nich pozostali". – Pojawiły się przed dzisiejszymi uroczystościami jakieś plotki (...) o tym, że mają być obniżane uposażenia emerytalne dla żołnierzy. Jest to absolutna, wstrętna nieprawda. Mówię to z całą odpowiedzialnością – stwierdził prezydent. – Było to wstrętne pomówienie. Nie ma w tej chwili żadnych takich planów albo założeń. Proszę, aby tego typu argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo jest to ohydne i nieprzyzwoite – powiedział Andrzej Duda.