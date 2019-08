Abp Jędraszewski mówił o „zbrodniczych ideologiach”. „Stoi przed nami kolejne niebezpieczeństwo”

– Stoi przed nami kolejne niebezpieczeństwo. Nie tyle militarne, ale odnoszące się do ideologii, która chce zawładnąć naszymi sumieniami, naszymi sercami i umysłami, która jest wymierzona najpierw w Boga, bo jest to ideologia ateistyczna – mówił arcybiskup Marek Jędraszewski.

– Jest to ideologia, która kwestionuje najbardziej podstawową prawdę o człowieku, stworzonym na Boże podobieństwo, jako kobieta i mężczyzna. To się kwestionuje i uważa się, że to od naszego wyboru zależy to czy będziemy kobietą czy mężczyzną, że wszystko jest sprawą naszej decyzji czy kultury – stwierdził dalej abp Jędraszewski. Dodał przy tym, że „jeśli kwestionuje się Boga, i dalej kwestionuje się człowieka na obraz i podobieństwo Boże, to oczywiście nie ma żadnej nadziei dla człowieka na przyszłość, poza tym, że się kiedyś w proch obróci” .

Jak mówił metropolita krakowski „musimy także widzieć sprzeciw młodych ludzi, którzy nie chcą się zgodzić na seksedukację, w duchu tych zbrodniczych ideologii, chcących zniszczyć niewinność nawet małych, przedszkolnych dzieci” .

„Tęczowa zaraza”

Po homilii wygłoszonej w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na abp Marka Jędraszewskiego spadła fala krytyki. Duchowny mówił wówczas o „tęczowej zarazie”, która zastąpiła czerwoną. Temat ideologii LGBT kontynuował na Jasnej Górze, gdzie wygłosił słowo do wiernych pielgrzymujących z Krakowa. Stwierdził, że „czuwać to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego »ja«, a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi”. – Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT – dodał. – Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży – podkreślił abp Jędraszewski.