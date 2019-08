Barbara Nowacka do senatora PiS: Wydaje mi się, że żyjemy na innej planecie

Jeden z sondażów dla „Faktów” dowiódł, że to służba zdrowia powinna być zdaniem ankietowanym najważniejszym tematem kampanii przed wyborami do Sejmu. Konstanty Radziwiłł komentując te doniesienia stwierdził, że w tej dziedzinie „jest bardzo wiele do zrobienia” . – Ale faktem jest, że tak dobrej perspektywy dla polskiego systemu służby zdrowia, jaka jest w tej chwili – po przyjęciu całego szeregu różnych regulacji, a także działań konkretnych – ja nie pamiętam – dodał senator PiS.

Co z tymi kolejkami?

Były minister zdrowia stwierdził, że część kolejek udało się zlikwidować, a inne stają się coraz krótsze. Dodał, że polskiej służbie zdrowia brakuje pieniędzy. – Drugi problem, jaki jest w rzeczywiści w służbie zdrowia to kadry, ich niedobór – dodał. Innego zdania była Barbra Nowacka. – Wydaje mi się, że żyjemy na innej planecie – powiedziała do Radziwiłła. Dodała, że „kolejki do lekarza specjalisty wydłużyły się z dwóch do czterech miesięcy, leki (są- red.) niedostępne” . Liderka Inicjatywa Polska podkreśliła, że z Polski wyjeżdżają salowe i pielęgniarki.

Nowacka odniosła się także do czwartkowej defilady, która nie odbyła się w stolicy, a w Katowicach. – Dla mnie, jako osoby urodzonej, wychowanej w Warszawie, po pierwsze trochę żal, po drugie jednak ciężko nie zauważyć zbiegu okoliczności, że oto Mateusz Morawiecki jest kandydatem z Katowic i występuje, chociaż nigdy nie było zwyczaju, żeby to premier występował w czasie tej uroczystości – podkreśliła.

Radziwiłł ocenił z kolei, że „miast, w których mogłyby się odbyć takie uroczystości jest bardzo wiele w Polsce” . – Różnym osobom, w tym także prominentnym osobom z opozycji, coś się ogólnie nie podoba, podczas gdy to jest dzień, w którym naprawdę można by wyjść troszkę poza siebie i zauważyć, że to jest po prostu nasze wspólne święto – dodał.

Defilada w Katowicach

Defilada „Wierni Polsce”, będąca częścią obchodów Święta Wojska Polskiego w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, rozpoczęła się o godzinie 14:00 na ul. Bagiennej w Katowicach. Przeszła następnie al. W. Roździeńskiego, przez Rondo gen. J. Ziętka, al. W. Korfantego w stronę Ronda Pętli Słonecznej.

W przemarszu wzięło udział 2600 żołnierzy i 185 jednostek sprzętu wojskowego. Nad miastem przeleciało zaś 60 statków powietrznych. Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i armii sojuszniczych, do udziału w defiladzie zostali zaproszeni także śląscy górnicy.

Czytaj także:

Prezydent Andrzej Duda: Ten kto chwyta za broń, by walczyć o polskość, jest jak polski żołnierz