PiS odsłonił karty. Znamy listy wyborcze do Sejmu

Listy kandydatów w wyborach do Sejmu przedstawił przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Krzysztof Sobolewski. – Prawo i Sprawiedliwość wchodzi oficjalnie w kampanię wyborczą. W niedzielę zapraszamy do Stalowej Woli na ostatni piknik rodzinny, gdzie podsumujemy całość działalności wakacyjnej – powiedział na konferencji prasowej. Dodał, że już wkrótce politycy partii rządzącej rozpoczną „działalność w terenie”. – Jesteśmy pierwsi, którzy przedstawiają listy wyborcze. Są to listy koalicyjne. Nasze listy wyborcze zawierają nazwiska od członków partii, przez samorządowców i działaczy społecznych – podkreślił Sobolewski.

Kto startuje do Sejmu z list PiS?

Jedynką w Legnicy jest Adam Lipiński, a drugie miejsce na liście przydzielono Elżbiecie Witek. Michał Dworczyk będzie z kolei otwierał listę w Wałbrzychu, a Łukasz Schreiber otrzymał drugie miejsce we Wrocławiu. Jan Krzysztof Ardanowski jest jedynką w Toruniu, a w Lublinie listę otwiera Sylwester Tułajew.

Najwyższe miejsce na liście w Chełmie otrzymał Jacek Sasin, a w Zielonej Górze Marek Ast. Piotr Gliński jest jedynką w Łodzi, a Antoni Macierewicz w Piotrkowie Trybunalskim. Małgorzata Wassermann powalczy o mandat posła jako liderka listy w Krakowie. Na drugim miejscu znalazło się tam nazwisko Ryszarda Terleckiego. W Płocku liderem został Łukasz Szumowski. Marek Suski i Radosław Fogiel otworzą z kolei listę w Radomiu, a Krzysztof Tchórzewski i Henryk Kowalczyk w Siedlcach.

Jarosław Kaczyński otwiera listę w Warszawie, a Mariusz Błaszczak jest liderem listy w okręgu podwarszawskim. Marek Kuchciński został jedynką w Krośnie, a Jarosław Sellin w Gdańsku. Mateusz Morawiecki znalazł się na szczycie listy w Katowicach, a Zbigniew Ziobro w Kielcach. Pełne listy kandydatów PiS znajdują się poniżej.

Okręg 41 (Szczecin)



Okręg 37-40 (Konin, Piła, Poznań, Koszalin)



Okręgi 33-36 (Kielce, Elbląg, Olsztyn, Kalisz)



Okręgi 29-32 (Gliwice, Rybnik, Katowice, Sosnowiec)



Okręgi 25-28 (Gdańsk, Gdynia, Bielsko-Biała, Częstochowa)



Okręgi 21-24 (Opole, Krosno, Rzeszów, Białystok)



Okręgi 17-20 (Radom, Siedlce, Warszawa)



Okręgi 13-16 (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Płock)



Okręgi 9-12 (Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Chrzanów)



Okręgi 5-8 (Toruń, Lublin, Chełm, Zielona Góra)



Okręgi 1-4 (Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bydgoszcz)Czytaj także:

