Prezydent do żołnierzy WOT: Jesteście istotnym elementem modernizacji polskiej armii

– Bardzo wam dziękuję za poświęcenie i bardzo dziękuję za gotowość. Muszę wam powiedzieć o tym, co słyszę od najwyższych dowódców Wojska Polskiego, którzy kilkukrotnie, na czele z szefem Sztabu Generalnego, w superlatywach mówili do mnie o waszej służbie, o służbie żołnierzy waszej brygady, ale także innych brygad Obrony Terytorialnej, o tym niezwykłym duchu, który panuje w waszych jednostkach: patriotyzmu, poświęcenia, oddania, pełnej gotowości, bezinteresowności, tego, co tak niezwykle ważne i jest niezwykłym społecznym przykładem, w szczególności dla młodzieży. Jestem wam ogromnie wdzięczny za tę postawę – powiedział prezydent Andrzej Duda do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. – Jesteście istotnym elementem modernizacji polskiej armii poprzez stworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych, poprzez napływ was, ochotników, do tego, by służyć ojczyźnie – dodał.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Katowicach

– W tym roku – roku Powstań Śląskich – główne obchody Święta Wojska Polskiego oraz defilada odbędą się w Katowicach – zapowiedział 8 lipca podczas spotkania z mieszkańcami Śląska prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że decyzja została podjęta ze względu na niezwykle doniosłe znaczenie powstań śląskich dla historii Polski.

