Jerzy Wenderlich: Polacy zaczęli się gorzej odżywiać za rządów PiS

Jerzy Wenderlich na antenie TOK FM poinformował, że będzie kandydował do Senatu w nadchodzących wyborach. – Kandyduję do Senatu, z Włocławka. Senat to taka konkurencja, gdzie każdy się może zgłosić. Jako kandydat Lewicy będę popierany przez inne ugrupowania koalicyjne, chciałbym wierzyć, że również przez KO i PSL – stwierdził polityk. – Senat jest w tej kadencji jakoś uśpiony, nie potrafi recenzować prawa tworzonego dziś na kolanie. Senat powinien przeglądać te ustawy, pełnić rolę koła ratunkowego i platformy zreflektowania się nad tym, czy to prawo nie powinno być lepsze – dodał.

„Polacy zaczęli się gorzej odżywiać za rządów PiS”

Jerzy Wenderlich stwierdził, że dzisiejsza rzeczywistość w kraju jest „skrzecząca”. – Mamy drożyznę, zaczęła pierwszy raz po transformacji spadać średnia długość życia Polaków – powiedział. – Trzeba zatrzymać drożyznę artykułów żywnościowych, Polacy zaczęli się gorzej odżywiać za rządów PiS, przerażający jest też dostęp do służby zdrowia i lekarstw, od długiego czasu jakość żywności jest przerażająca. Rządzący chcą kontrolować, podsłuchiwać a nie potrafią zadbać o żywność – dodał podczas audycji prowadzonej przez Macieja Głogowskiego.