Aktorka znana z „M jak miłość” wystartuje w wyborach z listy PiS. „Polska stała się polem bitwy o tradycyjną rodzinę”

„Kochani, po dłuższej przerwie wracam do Was z ważnymi wiadomościami. Po naszym wspólnym majowym wysiłku chciałabym z Wami zrobić kolejny krok... Podzielcie się proszę wiadomością, że zdecydowałam się na start w wyborach do Sejmu RP z okręgu podwarszawskiego” – napisała Dominika (Figurska) Chorosińska. „Tegoroczne wydarzenia pokazują, że Polska stała się polem bitwy o tradycyjną rodzinę, model wychowania młodego pokolenia i miejsce wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej. Jako posłanka chcę budować Polskę prorodzinną i wierną swoim korzeniom. Pomożecie?” – zapytała aktorka.

Dominika Chorosińska (Figurska) jest znana m.in. z ról w serialach „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Singielka” czy „Prawo Agaty”. Zagrała także w filmie „Smoleńsk”. W maju wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości z 9. miejsca w okręgu nr 4 (Warszawa).