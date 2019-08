Podczas wykonywania piosenki pod tytułem „Jesteś zajebista”, Radek Liszewski przysiadł się do 10-letniej fanki. Na zbliżeniu kamery dobrze uchwycono, że to bezpośrednio do niej wyśpiewywał kolejno słowa: „Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się”. Odchodząc kontynuował jeszcze: „Obiektem pożądania właśnie stałaś się”. Adresatka tych słów była równie zaskoczona, jak internauci, którzy w mediach społecznościowych ostro skrytykowali zachowanie piosenkarza.

On sam poproszony o komentarz nie widział w zdarzeniu niczego niewłaściwego. – To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła. Bez przesady, równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne. Fajnie było w tych Kielcach, fajna energia, prawie miesiąc temu były wyprzedane bilety. Moc i energia! – powiedział Pudelkowi.

Skarga do RPD ws. seksualizacji dzieci na festiwalu TVP

„Fundacja Ordo Iuris deklaruje, że działa na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją. Dlatego złożyłam dziś wniosek o podjęcie przez Fundację interwencji prawnej wobec TVP i prezesa Jacka Kurskiego ws. demoralizacji i seksualizacji dzieci podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach” – zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk za pośrednictwem mediów społecznościowych. „W tej samej sprawie złożyłam skargę do Rzecznika Praw Dziecka, od którego oczekuję pilnego zajęcia stanowiska i zdyscyplinowania prezesa TVP za dopuszczenie do skandalicznej sytuacji z transmisją gorszącego i krzywdzącego dzieci materiału” – poinformowała w kolejnym piśmie.