Pierwszy Marsz Równości w Radomsku. Kontrmanifestanci próbowali zablokować pochód

Uczestnicy Marsz Równości pod hasłem „Miłość. Równość. Akceptacja” machali kontrmanifestantom i zapraszali ich, by przyłączyli się do pochodu. Doszło do kilku incydentów, w stronę uczestników Marszu Równości ktoś rzucił jajkiem, poleciała też pusta butelka.

Wydarzenie zorganizował 19-letni aktywista Ksawery Olczyk. Jak tłumaczył, marsz pokazał, że w Radomsku żyją także osoby homoseksualne. – Radomsko jest małym miastem, tutaj każdy każdego zna. Osoby homoseksualne boją się wyjść za rękę z partnerem, ponieważ boją się stygmatyzacji przez społeczeństwo lokalne – mówił.