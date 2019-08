Akcja ratownicza TOPR w Jaskini Wielkiej Śnieżnej.Nie ma kontaktu z zaginionymi

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe próbuje wydostać z jaskini dwóch grotołazów, którzy zostali odcięci przez wodę na głębokości 500 metrów. Dwóm z nim samym udało się wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Wiadomo, że zostali oni odcięci przez wodę w sobotę 17 sierpnia rano.

Przed jaskinią TOPR rozbił bazę. W niedzielę rano do jaskini wysłano 11 dodatkowych ratowników, którzy mają pomóc pozostałym dziewięciu w poszukiwaniach. Jak podaje RMF FM, nie ma kontaktu z pierwszymi dziewięcioma ratownikami, którzy weszli w sobotę do jaskini. Dziennikarze twierdzą, że właśnie dlatego podjęto decyzję o wysłaniu kolejnej grupy - by zapewnić kontakt między ratownikami.

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najgłębszą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Długość odkrytych do tej pory korytarzy wynosi 23 753 metry, a deniwelacja 824 metry. Określenie to obejmuje 5 jaskiń. Są to: Jaskinia Śnieżna, Jaskinia Wielka Litworowa, Jaskinia nad Kotlinami, Jasny Awen i Jaskinia Wilcza.