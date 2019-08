Tusk z książką na hamaku. „Konkurs na nianię rozstrzygnięty”

„Konkurs na nianię rozstrzygnięty” – napisał Donald Tusk pod zdjęciem, na którym pochwalił się chwilami relaksu w ogrodzie. Widać na nim, jak przewodniczący Rady Europejskiej leży na hamaku, czyta książkę, a obok stoi dziecięcy wózek. „Najlepsza niania. Portos potwierdza” – napisała w komentarzu Kasia Tusk, która jest właścicielką psa o tym imieniu. Przypomnijmy, córka polityka kilka miesięcy temu urodziła dziewczynkę.

