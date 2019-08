Tusk z książką na hamaku. „Konkurs na nianię rozstrzygnięty”

„Konkurs na nianię rozstrzygnięty” – napisał Donald Tusk pod zdjęciem, na którym pochwalił się chwilami relaksu w ogrodzie. Widać na nim, jak przewodniczący Rady Europejskiej leży na hamaku, czyta książkę, a obok stoi dziecięcy wózek. „Najlepsza niania. Portos potwierdza” – napisała w komentarzu Kasia Tusk, która jest właścicielką psa o tym imieniu. Przypomnijmy, córka polityka kilka miesięcy temu urodziła dziewczynkę.

Komentarze internautów

Autorka bloga Make Life Easier nie jest jedyną osobą, która skomentowała zdjęcie na Instagramie Tuska. „Tak wygląda normalność” – czytamy w jednym z komentarzy. „Mógłby Pan zaopiekować się Polską póki my żyjemy” – napisał ktoś inny. „Gratuluję posady. Dziadkowie i babcie to najlepsze i najpewniejsze nianie świata! Brawo Panie Donaldzie za normalność. Taki dziadek – niania to skarb. Wnuki i dzieci na pewno przeszczęśliwe. I tak właśnie powinno być” – stwierdził kolejny internauta. „Moja córka Zosia, jak widziała Pana w tv to mówiła o Mama zobacz Wujek Premier” – dodał ktoś inny.

