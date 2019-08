Nietypowe zdarzenie na antenie TVP Info. „Wspierałem was jak mogłem do samego końca”

Jeden z mężczyzn siedzących na widowni złożył rezygnację z członkostwa w ruchu Kukiz'15 podczas programu „Strefa starcia” w TVP Info. – Od 1,5 roku regularnie chodziłem do programów takich jak ten. Wspierałem was jak mogłem do samego końca. Wstąpiłem na początku kadencji do Kukiz’15 z zamiarem, że przyczynię się do tego, że złożycie projekt ustawy – 461 jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Nie zrobiliście tego mimo obietnic – powiedział mężczyzna do posłanki ruchu Kukiz'15 Agnieszki Ścigaj. – Rozmawiałem z panią podczas konferencji w Sejmie i obiecała mi pani, że to zrobi – stwierdził.

W dalszej części programu wyjaśnił powody swojej decyzji. – Powodem mojego odejścia jest niezłożenie ustawy na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie wierzę w to, że ta koalicja z PSL-em jest wiarygodna. Złożyliście 160 innych projektów. Chwała wam za nie, ale nie przyjmuję Pani poseł takiego wytłumaczenia, że nie złożyliście projektu w sprawie JOW-ów, bo on i tak nie przejdzie – ocenił.

Czytaj także:

Czarnecki przemawiał w kościele. „Było mi bardzo miło, że zostałem dostrzeżony”