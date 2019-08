Koalicja Obywatelska przedstawiła „jedynki” na listach. To oni powalczą o miejsca w Sejmie

– Obiecaliśmy, że będziemy budować koalicję. Są z nami samorządowcy, są ci, którzy chcą zaangażować się w te wybory. Chcą pomóc dobrym listom – powiedział Grzegorz Schetyna przed prezentacją „jedynek”. – Wybieramy ekipę, która ma być w Sejmie i Senacie nie po to, żeby korzystać ze służbowych limuzyn czy samolotów. Jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom i dlatego idziemy do tych wyborów. Nie wystarczy być anty-pisem, nie wystarczy być przeciw. Jesteśmy koalicją, która ma dobry program – dodał.

Lista „jedynek” Koalicji Obywatelskiej: