Wspólna lista opozycji do Senatu. Lubnauer zdradziła szczegóły

– Można uznać, że to porozumienie (opozycji ws. Senatu – przyp. red.) zostało zawarte. Nawet jeżeli są drobne problemy, to one nie wpływają na całość. Jest porozumienie – wyjaśniła Katarzyna Lubnauer, która była gościem „Faktów po Faktach” w TVN24. Szefowa Nowoczesnej dodała, że Koalicja Obywatelska zgłosi 80 kandydatów, a 14 nazwisk na liście będzie związanych z PSL. SLD oddeleguje do walki o mandaty w Senacie 6 osób. – To bardzo ważne porozumienie. Bo to porozumienie, które pozwala na to, żeby nie było bratobójczej wojny na opozycji, żeby zwiększyć szanse kandydatów opozycji – podkreśliła Lubnauer. Przypomnijmy, szefowa Nowoczesnej będzie ubiegała się o miejsce w Sejmie z list Koalicji Obywatelskiej, a pełen wykaz „jedynek” opozycji zaprezentował w poniedziałek Grzegorz Schetyna.

Lista „jedynek” Koalicji Obywatelskiej do Sejmu

– Obiecaliśmy, że będziemy budować koalicję. Są z nami samorządowcy, są ci, którzy chcą zaangażować się w te wybory. Chcą pomóc dobrym listom – powiedział Grzegorz Schetyna przed prezentacją „jedynek” Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. – Wybieramy ekipę, która ma być w Sejmie i Senacie nie po to, żeby korzystać ze służbowych limuzyn czy samolotów. Jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom i dlatego idziemy do tych wyborów. Nie wystarczy być anty-pisem, nie wystarczy być przeciw. Jesteśmy koalicją, która ma dobry program – dodał.