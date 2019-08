Lech Kaczyński nie zostanie Honorowym Obywatelem Gdańska. Komisja przeciw

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych złożyło petycję w sprawie nadania Lechowi Kaczyńskiemu honorowego obywatelstwa Gdańska za wybitne zasługi dla kraju. „Gdańsk był w życiu Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego szczególnie ważnym i pięknym miastem. To miasto ukształtowało jego karierę naukową i polityczną. Swoją piękną, bohaterską kartą wpisał się trwale w dzieje miasta Gdańska” - napisano.

Wniosek został rozpatrzony przez Komisję Petycji, Skarg i Wniosków Rady Miasta Gdańska. Został one jednak odrzucony. Przeciw inicjatywie zagłosowało 3 radnych Koalicji Obywatelskiej, pomysł poparło 2 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Radny Łukasz Bejm z KO tłumaczył w rozmowie z Radiem Gdańsk, że w opinii samorządowców istnieją wątpliwości prawne, ponieważ obecny regulamin nadawania tytułu honorowego obywatela Gdańska nie umożliwia nadawania go pośmiertnie. Radny dodał, że są także zastrzeżenia do uzasadnienia wniosku, w którym ich zdaniem, nie ma mowy o zasługach Lecha Kaczyńskiego dla Gdańska. W odpowiedzi radny PiS Dawid Krupej stwierdził, że „można organizować konferencję naukową o zasługach Lecha Kaczyńskiego dla Gdańska”.

Sprawą nadania honorowego obywatelstwa Gdańska Lechowi Kaczyńskiemu zajmie się na jednej z najbliższych sesji Rada Miasta.

