Ukradli 500 kilogramów cukru. Grożą im poważne konsekwencje

Do kradzieży z włamaniem doszło w połowie sierpnia. Trzech mężczyzn postanowiło włamać się do budynku magazynu na terenie miasta. Sprawcy zniszczyli drzwi wejściowe. Ukradli około 500 kilogramów cukru oraz inne produkty spożywcze.

Kryminalni bardzo szybko namierzyli sprawców. Okazali się nimi trzej mieszkańcy Biłgoraja w wieku 33-37 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty. Śledczym udało się odzyskać skradzione produkty niemal w całości.

33 i 37 latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast drugiemu 33-latkowi, który był już karany za podobne przestępstwa, w warunkach recydywy grozi nawet do 15 lat więzienia. Podczas sprawdzenia w policyjnej bazie danych okazało się, że 37-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności.