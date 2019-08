Kontrowersyjny happening drag queen. RPO wszczął postępowanie

Abp Marek Jędraszewski w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podczas homilii w bazylice Mariackiej w Krakowie powiedział, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. – Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – stwierdził. Słowa duchownego wywołały falę krytycznych komentarzy. Robert Biedroń uczynił wypowiedź hierarchy jednym z tematów listu wysłanego do papieża Franciszka. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W połowie sierpnia w klubie Punto Punto w Poznaniu zorganizowano wybory Mr. Gay Poland. Jedna z drag queen, które występowały podczas wydarzenia wystąpiła z kukłą z wizerunkiem abp Jędraszewskiego – dmuchana lalka miała do twarzy przyklejone zdjęcie duchownego. Podczas happeningu drag queen symulował podcinanie gardła lalce. Organizatorzy wydarzenia wydali oświadczenie, w którym potępili to, co wydarzyło się na scenie.

Sprawą zainteresował się Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie symulowanego podcięcia gardła lalce ze zdjęciem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. RPO zwrócił się do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto o informacje o stanie postępowania w tej sprawie, zwłaszcza o wskazanie przyjętej kwalifikacji prawnej czynu. – Trudno mi znaleźć uzasadnienie dla tego typu działań promujących przemoc – dodał Adam Bodnar.

