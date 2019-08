Prokurator ujawnił wyniki badania krwi Kamila Durczoka

Rzecznik piotrkowskiej prokuratury Witold Błaszczyk przekazał, że śledczy otrzymali już wyniki bada toksykologicznych Kamila Durczoka. Zostały one przeprowadzone pod kątem obecności we krwi środków psychoaktywnych. Z informacji prokuratora wynika, że we krwi dziennikarza nie wykryto ubstancji o charakterze narkotycznym, czyli amfetaminy, kokainy, opiatów, metamfetaminy czy THC (marihuana, haszysz). Wcześniej media donosiły, że we krwi Kamila Durczoka znaleziono lady Nordiazepamu – silnej substancji psychotropowej o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i nasennym. Prokurator nie ustosunkował się do tych pogłosek.

Kolizja z udziałem auta Kamila Durczoka

Przypomnijmy, w piątek 26 lipca około godziny 12:50 przy skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą S8 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego doszło do wypadku z udziałem kierowcy jadącego od strony Łodzi w kierunku Katowic. Mężczyzna siedzący za kierownicą BMW X6M wjechał w słup drogowy, który przeleciał na drugą stronę jezdni i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Ze ustaleń policji wynika, że kierowca miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Już wiemy, że w zdarzeniu drogowym uczestniczył dziennikarz Kamil Durczok. W niedzielę 28 lipca został on przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd zdecydował, że dziennikarz nie musi czekać na rozprawę w areszcie.

