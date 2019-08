Mężczyzna zaatakował matkę z niepełnosprawną córką? „Jak nie umiesz wychować dziecka, oddaj ją do zoo”

„Dziś spotkała nas bardzo przykra i groźna sytuacja. W centrum handlowym Bonarka, w sklepie Auchan człowiek ze zdjęcia zaatakował moją niepełnosprawną Córeczkę. Róża pakowała warzywa do woreczka, i śpiewała przy tym (Róża nie mówi, wydaje dźwięki podobne do gaworzenia). Człowiek ten podszedł do niej i kazał »zamknąć ryj«” – relacjonowała kobieta w mediach społecznościowych. Matka Róży powiedziała mężczyźnie, że jej córka jest niepełnosprawna i w ten sposób mówi.

„Wyzywał mnie i moje dziecko. Reagowały osoby postronne, mówiące temu człowiekowi, żeby się uspokoił. Żaden pracownik sklepu Auchan nie zareagował. Drugi raz Pan zaatakował nas na linii kas. Mówił, że jak nie umiem wychować dziecka to, żebym ją oddała do zoo, tam ją wytresują. Wyzywał nas przy tym potwornie. Kiedy chciałam go nagrać, zaczął mnie szarpać. Podrapał mi rękę i prawdopodobnie wybił nadgarstek. Pan kasjer, wezwał ochronę. Panowie z ochrony Auchan nic nie zrobili. Została wezwana policja” – opisała kobieta. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. Mężczyzna, który miał atakować kobietę z niepełnosprawną córką, zdążył wcześniej wyjść ze sklepu.

Wstrząśnięta matka prosi internautów o pomoc. „On powinien odpowiedzieć za to, co zrobił. Proszę o udostępnianie postu. Zależy mi na ustaleniu tożsamości tego człowieka i znalezieniu świadków zdarzenia. Byłam tak roztrzęsiona, że nie poprosiłam ich o zostanie na miejscu zdarzenia. Zajęłam się uspokajaniem Róży, która bardzo się zdenerwowała sytuacją i płakała ze strachu” – napisała. Kobieta zapowiedziała także, że złoży skargę na ochronę sklepu, a także pozew cywilny przeciwko mężczyźnie, który miał zaatakować ją i jej dziecko.

Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy oświadczenia rzecznika Auchan w sprawie.

