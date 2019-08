13-latka została zgwałcona na dożynkach koło Lubartowa. Zatrzymano domniemanego sprawcę

W tym roku dożynki gminy Lubartów zostały zorganizowane w pobliskim Skrobowie. Policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas lokalnego wydarzenia została zgwałcona dziewczynka. Dziecko ma 13 lat. – Dziewczynka została już przesłuchana w obecności psychologa. Ze względu na dobro postępowania oraz samej pokrzywdzonej nie możemy ujawnić dokładnych okoliczności zdarzenia – przekazała Ewa Drożdżak, zastępca prokuratora rejonowego w Lubartowie, w rozmowie z dziennikarzami „Dziennika Wschodniego”.

Policja zaczęła poszukiwania przestępcy. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali domniemanego 20-letniego sprawcę. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie wykorzystał dziewczynki seksualnie. Usłyszał zarzut dotyczący zgwałcenia osoby małoletniej. Za ten czyn grozi mu od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Jak informuje „Dziennik Wschodni”, śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W sobotę sąd w Lubartowie podjął decyzję, że 20-latek spędzi w celi najbliższe trzy miesiące. Mężczyzna trafił do Aresztu Śledczego w Lublinie.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Hanię zamordowano po domowym porodzie. „Pięć osób było w domu i nikt nic nie wie"