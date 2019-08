Jeden z najbogatszych Polaków, mąż gwiazdy TVN. Kim był Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak miał 39 lat. Był producentem filmowym - kierował firmą Watchout Studio. Swoją karierę w przemyśle filmowym pod okiem Andrzeja Wajdy, z którym współpracował przy powstawaniu filmu „Katyń”. Na swoim koncie ma dwa wielkie przeboje kinowe: „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz „Bogowie”. Wyprodukował także reklamy dla stacji paliw Circle K, banku PKO BP czy firmy UPC. Watchout Studio należące do Piotra Woźniaka-Staraka w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł. Prywatnie był mężem dziennikarki TVN Agnieszki Woźniak-Starak. Jego ojciec - Jerzy Starak - to założyciel koncernu Polpharma i jeden z największych w kraju inwestorów w dziedzinie biotechnologii.

Wypadek na jeziorze Kisajno



W niedzielę 18 sierpnia w nocy na mazurskim jeziorze Kisajno dostrzeżono dryfującą motorówkę. Policja szybko ustaliła, że podróżował nią 39-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Pasażerka uratowała się, dopływając do brzegu. Mężczyzny nie udało się odnaleźć pomimo niezwłocznie rozpoczętej akcji poszukiwawczej. Prokuratura potwierdziła doniesienia medialne, mówiące o tym, iż zaginionym jest Piotr Woźniak-Starak. Od niedzieli taflę, dno i brzegi jeziora przeszukują m.in. policyjni wodniacy, straż pożarna ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni, którzy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, drony i robota do prac pod wodą. Do akcji poszukiwawczej włączyły się także Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze przeszukują linię brzegową w pobliżu miejscowości Fuleda.

W środę 21 sierpnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem prawdopodobnie śmiertelnym. – Na tym etapie postępowania prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia, nie ujawnia żadnych dowodów znajdujących się w aktach sprawy i danych osobowych przesłuchanych świadków, ani nie odnosi się do doniesień medialnych – podkreślił prokurator.

„Potwierdziły się najgorsze obawy”

W czwartek 22 sierpnia wicemister spraw wewnętrznych i administracji przekazał za pośrednictwem Twittera smutne wieści. „Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym” – czytamy we wpisie Jarosława Zielińskiego.

Informację potwierdziła także olsztyńska policja. Funkcjonariusze przekazali, że grupa płetwonurków biorąca udział w działaniach poszukiwawczych na jeziorze Kisajno zlokalizowała ciało prawdopodobnie 39-letniego zaginionego mężczyzny. Z informacji policji wynika, że na miejscu będą wykonywane dalsze czynności z udziałem prokuratora i policyjnych techników kryminalistyki.