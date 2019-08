Kaczyński będzie premierem? Suski: Jest wybitnym mężem stanu, cenionym na całym świecie

Marek Suski podkreślił, że Marek Kuchciński zrezygnował ze sprawowania funkcji marszałka Sejmu, ponieważ opinia publiczna była niezadowolona z zamieszania, jakie wywołały służbowe podróże polityka. Zaznaczył, że „marszałek nie popełnił żadnego przestępstwa. Można mieć zastrzeżenia, co do braku skromności. Zapłacił za to w sumie wysoką cenę polityczną". Suski odniósł się również do afery związanej z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, który podał się do dymisji. Stwierdził, że wiceminister „zachował się w sposób, w jaki nie powinien”. Dodał, że sądzi, że to „była prywatna inicjatywa tego człowieka”. Słowa polityka cytuje Radio Wnet.

Czy Jarosław Kaczyński zostanie premierem?

W audycji Marek Suski oceniał także, czy lider Prawa i Sprawiedliwości zostanie prezesem rady ministrów. – Prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym mężem stanu, cenionym na całym świecie, a to czy będzie premierem, to jest decyzja prezesa Kaczyńskiego. (…) Prezesem partii jest Jarosław Kaczyński, on desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego, z tego, co wiem, w wielu elementach działalności ocenia premiera bardzo wysoko. (…) Ja oceniam bardzo pozytywnie działalność obecnego premiera, a co będzie po wyborach, to zobaczymy – stwierdził polityk.

