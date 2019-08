Tragedia w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Odnaleziono ciało jednego z grotołazów

W Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach zaginęli dwaj grotołazi, którzy w ubiegły czwartek weszli do niej z czterema towarzyszami. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe próbowało wydostać dwóch mężczyzn, którzy zostali odcięci przez wodę na głębokości 500 metrów w tzw. Przemkowych Partiach. Służby zostały powiadomione przez ich towarzyszy, którym udało się o własnych siłach wydostać na powierzchnię.

W akcji ratunkowej ratowników TOPR wspomagali ratownicy ze słowackiej Horskiej Zachrannej Służby. Przez kilkadziesiąt godzin drążono kawałek po kawałku ciasny korytarz za pomocą ładunków wybuchowych. – Poszukiwania w takich ekstremalnych warunkach nadzwyczaj trudne i skomplikowane – podkreślał Jan Krzysztof. Na nagraniach publikowanych przez TOPR widać, w jak trudnych warunkach była prowadzona akcja.

Naczelnik TOPR dodał, że choć mężczyźni byli dobrze przygotowani do wyprawy, mieli ze sobą folię NRC, czyli tzw. koc ratunkowy, który chroni przed wychłodzeniem, szanse przeżycia grotołazów są niewielkie, ponieważ w jaskini panują ekstremalne warunki a temperatura nie przekracza 4 stopni Celsjusza. Jak podaje portal Onet.pl, w czwartek 23 sierpnia nastąpił przełom w akcji. Ratownicy natrafili na ciało jednego z poszukiwanych grotołazów. Na razie nie ma żadnych informacji o drugim uwięzionym mężczyźnie.

Jaskinia Wielka Śnieżna

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najgłębszą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Długość odkrytych do tej pory korytarzy wynosi 23 753 metry, a deniwelacja 824 metry. Określenie to obejmuje 5 jaskiń. Są to: Jaskinia Śnieżna, Jaskinia Wielka Litworowa, Jaskinia nad Kotlinami, Jasny Awen i Jaskinia Wilcza.

