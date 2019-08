Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Jacek Kurski uczcił jego pamięć podczas prezentacji ramówki TVP

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polskiej pokazano, jakie programy i seriale publiczny nadawca przygotował dla widzów na najbliższe miesiące. Podczas swojego wystąpienia prezes TVP postanowił odnieść się do tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. – Dzisiaj wyłowiono i zidentyfikowano zwłoki pana Piotra Woźniaka-Staraka, znanego producenta filmowego. Jego żona przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej. Myślę, że będę wyrazicielem odczuć nas wszystkich, jeśli poproszę wszystkich państwa o uczczenie tragedii minutą ciszy – powiedział Jacek Kurski. Agnieszka Woźniak-Starak zanim zaczęła pracę w TVN, była przez wiele lat związana z TVP. Prowadziła w Telewizji Polskiej programy takiej jak „Kawa czy herbata”, „Pytanie na śniadanie” oraz „Bitwa na głosy”.

Wypadek na jeziorze Kisajno

W niedzielę 18 sierpnia w nocy na mazurskim jeziorze Kisajno dostrzeżono dryfującą motorówkę. Policja szybko ustaliła, że podróżował nią 39-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Pasażerka uratowała się, dopływając do brzegu. Mężczyzny nie udało się odnaleźć pomimo niezwłocznie rozpoczętej akcji poszukiwawczej. Prokuratura potwierdziła doniesienia medialne, mówiące o tym, iż zaginionym jest Piotr Woźniak-Starak. Od niedzieli taflę, dno i brzegi jeziora przeszukują m.in. policyjni wodniacy, straż pożarna ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni, którzy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, drony i robota do prac pod wodą. Do akcji poszukiwawczej włączyły się także Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze przeszukują linię brzegową w pobliżu miejscowości Fuleda.

W czwartek 22 sierpnia prokuratura wydała komunikat, w którym poinformowano, że ciało wyłowione przez służby należało do 39-letniego producenta. – Identyfikacja potwierdziła, że w jeziorze Kisajno znaleziono ciało mężczyzny, który 18 sierpnia uczestniczył w wypadku i co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo. Po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych, na zlecenie Prokuratury zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w specjalistycznym Zakładzie Medycyny Sądowej – przekazał Polsat News Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. P

