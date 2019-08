Waldemar Pawlak jest szantażowany. „Czeka nas pewnie bardzo brudna i brutalna kampania"

„Kilka miesięcy temu spotkałem się z próbą szantażu i wyłudzania pieniędzy” – poinformował Waldemar Pawlak w mediach społecznościowych. Polityk przekazał, że „działania polegały na próbie osobistego kontaktu oraz rozsyłaniu szkalujących informacji do znajomych i instytucji”. „Zwróciłem się do prawników i znajomych z dużym doświadczeniem z prośbą o radę. Zdecydowana większość poradziła mi nie podejmować działań prawnych czy medialnych, oceniano, że sprawa może stanowić pretekst do ataku politycznego i medialnego. Piszę o tym teraz ponieważ kilka dni temu szantażysta uaktywnił się ponownie” – stwierdził Waldemar Pawlak na Facebooku.

„Czeka nas pewnie bardzo brudna i brutalna kampania”

W dalszej części postu zamieszczonego w mediach społecznościowych były premier odniósł się do ustaleń Onetu, z których wynika, że Łukasz Piebiak z Ministerstwa Sprawiedliwości miał pomagać przy organizowaniu kampanii oszczerstw i hejtu wobec nieprzychylnych rządowi sędziów. „Obserwuję z uwagą informacje o działaniach wobec sędziów przez hejterów wspomaganych przez niektórych urzędników. Potwierdzają się obawy wyrażane przez prawników i znajomych. Kiedy czytam jak rzecznik dyscyplinarny zamierza sprawdzać nie tylko tych co rozpowszechniali hejt ale także prowadzić działania sprawdzające w kierunku »zarzutów« rozsyłanych przez hejterów to oznacza, że najbardziej wredne oskarżenia są sankcjonowane przez urzędników państwowych” – poinformował Waldemar Pawlak.

Były premier przewidywał, że „czeka nas pewnie bardzo brudna i brutalna kampania gdzie najpierw od anonimowych czy pozornych użytkowników mediów społecznościowych pojawią się sensacyjne informacje a potem zostaną nagłośnione z rozmachem przez propagandę”.

Czytaj także:

Hołownia opublikował przegląd wydarzeń. Pisze o „swoistym gangu Olsena w Ministerstwie Sprawiedliwości”