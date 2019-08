Borys Budka w koszuli, marynarce i krótkich spodenkach. Tak poseł PO udzielał wywiadu

„Kiedy doskwiera upał, a media nie odpuszczają”– napisał poseł PO na Facebooku dołączając zdjęcie, na którym widać jak udziela wywiadu dziennikarzowi TVN. Borys Budka stoi przed mikrofonem ubrany w koszulę, krawat i elegancką marynarkę, do której dobrał krótkie spodenki i japonki. Całość oznaczył hashtagiem „z dystansem”, którego politykowi z pewnością nie brakuje. Post doczekał się już 10 tys. reakcji oraz ponad 700 komentarzy.

Internautom spodobało się podejście posła, o czym świadczą ich komentarze. „Panie Borysie, pierwszy raz Pana zobaczyłam w TV kiedy przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości czekał Pan aby przywitać nowego ministra Ziobrę. Było zimno i mocno Pan to odczuwał będąc bez płaszcza, wtedy poczułam sympatię do normalnego człowieka z ciekawym poczuciem humoru. Dziś wiem, że wtedy się nie pomyliłam i serdecznie za to dziękuję. Teraz jak będę oglądać, zawsze zastanowię się czy ubrany do połowy” – napisała jedna z użytkowniczek. „Dobry pomysł kiedy się jest na wakacjach a kamera czeka” – zauważył ktoś inny.