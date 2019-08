Mężczyzna mówi w kilku językach, ale nie można się z nim porozumieć. Rozpoznajesz go?

W środę 21 sierpnia 2019 roku w godzinach porannych pewien mężczyzna poruszał się droga krajową nr K-28 w miejscowości Zamieście. Jego zachowanie zaniepokoiło przejeżdżającego kierowcę, który zdecydował się powiadomić policję.

Limanowska policja prosi o pomoc w identyfikacji tego mężczyzny. Jak przekazano, nie posiadał on przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby umożliwić ustalenie jego tożsamości. Co więcej, jak informuje policja w oficjalnym komunikacie, niemożliwe było nawiązanie z mężczyzną jakiegokolwiek kontaktu. Mówił nieskładnie i nielogicznie w różnych językach, między innymi włoskim, angielskim, a także hiszpańskim. Z uwagi na podejrzenie choroby psychicznej mężczyzna został zabrany do szpitala w Krakowie na obserwację.

Osoby które posiadają informacje mogące pomóc w identyfikacji tego mężczyzny proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Limanowej pod nr tel. 18-3379-401 lub numer alarmowy 112. Na stronie internetowej miejscowej komendy opublikowano dwa zdjęcia mężczyzny.

