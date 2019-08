Ziobro zaprezentował nowy pomysł. Chce „kodeksu etycznego zachowania sędziów w internecie”

– Sprawowane godności sędziego to wielki przywilej, ale też ograniczenia. Jednym z nich powinna stać się zasada szczególnej powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych – podkreślił Zbigniew Ziobro w odniesieniu do planowanego kodeksu dotyczącego zachowania sędziów w sieci. Dodał, że KRS jest właściwym organem do „opracowania specjalnego kodeksu etycznego, we współpracy z samymi sędziami i wszystkimi środowiskami prawniczymi” . „W ocenie Zbigniewa Ziobro, w kodeksie powinny znaleźć się oczekiwane przez społeczeństwo regulacje, które będą przeciwdziałać łamaniu przez sędziów zasady apartyjności i apolityczności. Zasady etyczne nie mogą zezwalać na anonimowe angażowanie się sędziów w mediach społecznościowych i komentowanie wyroków, w tym własnych. Obywatele oczekują też, by sędziowie nie posługiwali się nienawistnym językiem, nie używali wulgaryzmów, nie publikowali obscenicznych zdjęć i nie przekraczali granic dobrego smaku”– dodano.

Sędziowie pomylili role?

Resort podkreślił, że propozycja przedstawiona przez ministra sprawiedliwości wiąże się z „koniecznością uporządkowania sytuacji w środowisku sędziowskim” . W oświadczeniu znalazło się stwierdzenie, że niektórzy sędziowie pracujący w resorcie „pomylili role do jakich zostali powołani” . Przytoczono również wypowiedzi o „charakterze manifestów politycznych” oraz ich konkretne przykłady.