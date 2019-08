„Gazeta Polska” zapowiada kolejny dodatek. „Tej naklejki zło przestraszy się naprawdę”

„Tej naklejki zło przestraszy się naprawdę. Dodatek będzie dołączony wraz z kolejnym wydaniem tygodnika »Gazeta Polska«, który ukaże się w środę 28 sierpnia” – czytamy na facebookowym profilu pisma. Nie dołączono tam jednak informacji, co znajdzie się na naklejkach i czego będą dotyczyły. Wiadomo jednak, że tygodnik znowu może mieć problemy z dystrybucją w sklepach sieci Empik, o czym poinformował Tomasz Sakiewicz.

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” napisał na Twitterze, że „kolporter obsługujący Empik żąda wizualizacji nalepki” tygodnika. „Cenzura prewencyjna?” – zapytał retorycznie Sakiewicz.

Kontrowersje wokół pierwszej naklejki

Do numeru „Gazety Polskiej” który ukazał się w środę 24 lipca zostały dołączone naklejki z przekreśloną tęczową flagą i napisem „strefa wolna od LGBT”. Pod wpisem na Twitterze tygodnika, w którym o tym poinformowano, pojawiła się ogromna liczba skrajnie negatywnych komentarzy wobec pomysłu redakcji. Do sprawy odniosła się m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. „Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja” – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher. Swoją wiadomość zakończyła hasztagiem #WszyscyJesteśmyRówni.

„Sława” pomysłu redaktorów „Gazety Polskiej” dotarła także poza granice naszego kraju. Informację o naklejkach zamieściło na swojej stronie internetowej BBC. Redaktorzy portalu związanego z największym brytyjskim nadawcą radiowo-telewizyjnym zwrócili uwagę na komentarz Georgette Mosbacher. Przytoczyli także słowa redaktora „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza, który stwierdził, że „bycie aktywistą ruchu gejowskiego nie czyni nikogo bardziej tolerancyjnym, a Polacy kochają wolność i znają słowo tolerancja od wieków, dlatego poparli powstanie USA”.