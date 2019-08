Koniec wakacji zbliża się nieubłaganie. Internauci cierpią i tworzą memy

Wydaje wam się, że wakacje dopiero się rozpoczęły, że wczoraj otrzymaliście świadectwo i macie przed sobą dwa miesiące laby? To, co dobre, jak zwykle szybko się kończy. Już za kilka dni uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach, by przez 45 minut każdej lekcji przyswajać nowe zagadnienia. Kartkówki, sprawdziany i odpowiedzi ustne, a także prace domowe – uczniowie wiedzą, co ich czeka. Na memach stworzonych z okazji kończących się wakacji można zobaczyć, jakie uczucia towarzyszą uczniom, a także w jaki sposób do zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego nastawieni są studenci oraz ich rodzice. Ciekawi? Obejrzycie naszą galerię. Jesteśmy przekonani, że przynajmniej kilka razy się uśmiechniecie.