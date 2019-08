Tęczowe wejście do przedszkola. Radny PiS: Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT?

„Szanowni Państwo, problem zgłosiła dzisiaj internautka. Oto wejście do Przedszkola Publicznego nr 2 przy Alei Wolności 6, kolorowa tęcza LGBT. Jaki to ma cel, po co? Po co dzieci codziennie muszą to oglądać. Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT, bo wszak przedszkole to bezpieczne miejsce i według dzieci, tak ma być” – zaczął wpis w mediach społecznościowych Andrzej Radomski, radny powiatu głogowskiego. „To działa na podświadomość. Coś, co widzimy na co dzień, ma dla nich stać się normalne, choć normalne nie jest. W ten sposób środowiska LGBT wkraczają już do przedszkoli. Dla rodziców zapewne wygląda to niewinnie, ale jak ktoś się lepiej przyjrzy, to ujrzy pytanie do rodziców. Czy chcecie, by ideologia LGBT wkraczała do przedszkola i szkół, jak w tym wypadku?” – pytał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawę opisał między innymi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Po fali krytyki konto polityka zniknęło z Facebooka. Jednak wciąż w internecie można zobaczyć screeny postu opublikowanego przez radnego.