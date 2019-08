Jelenia Góra. 21-latek zabił konkubenta matki, ją ranił. Nie trafi do więzienia

Ta sprawa przed dwoma laty zbulwersowała mieszkańców Jeleniej Góry. 21-letni Dominik K. zabił konkubenta swojej matki a ją samą poważnie zranił. Mężczyzna nie pójdzie jednak do więzienia. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przychylił się do opinii biegłego, uznając, że sprawca był w momencie zabójstwa niepoczytalny. Sąd kierował Dominika K. na terapię, co w gruncie rzeczy oznacza kontynuowanie tej, którą podjął już po opuszczeniu aresztu w lutym 2018 roku.



Sędzia Daniel Strzelecki w uzasadnieniu podzielał argumenty przytaczane przez zespół biegłego – profesora Heitzmana. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Dominik K. źle się poczuł i opuścił salę. Już do niej nie wrócił. O decyzji sądu dowiedział się esemesem. – Chciałem podziękować sądowi za sprawiedliwy wyrok, a także moim obrońcom, że wytrwali tyle czasu ze mną. I moim terapeutom, panu Dawidowi i pani Justynie za wsparcie, jakie mam od nich – mówił Dominik K. dziennikarzom.



Również jego dziadkowie, z którymi obecnie mieszka, nie ukrywali wzruszenia. – W pełni zgadzamy się z orzeczeniem sądu w tym zakresie. Natomiast ta terapia nie może być określona czasowo, bo to już nie sąd będzie decydował czy ta terapia może się zakończyć i na jakim etapie postępowania. Tak też mówi kodeks karny – mówi Małgorzata Gruszecka, obrońca Dominika K.