Pracownicy dostali do podpisu wyznanie wiary? Jest komentarz rzecznika Energylandii

Pracownicy największego w Polsce parku rozrywki Energylandia dostali do podpisu zobowiązanie do wiary w Boga. Pracodawca twierdzi, że był to tylko cytat motywacyjny. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”.