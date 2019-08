Szczecin. Pod dzieckiem zapadła się ziemia. To, co stało się później, zaskakuje

W piątek 23 sierpnia grupa dzieci bawiła się w parku znajdującym się przy osiedlu Dąbie w Szczecinie. W pewnej chwili pod jednym z chłopców zapadła się ziemia. Noga dziecka wpadła w głęboki otwór. Kilkulatkowi na szczęście nic się nie stało. Rada Osiedla Dąbie poinformowała jednak, że sprawa ma swój ciąg dalszy. Okazało się bowiem, że powstała dziura prowadzi do grobowca sprzed ponad 100 lat. Jak opisują znalezisko członkowie Rady Osiedla Dąbie, znalezione we wnętrzu krypty trumny wyglądają na cynowane, a sam grobowiec ma około 4 metrów kwadratowych powierzchni i 1,5 metra głębokości. – Od razu poprosiliśmy o pomoc straż miejską i policję. Pełnią teraz całodobową wartę przy dziurze, by nikt tu nie wchodził - przekazał Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.

Przedstawiciele Rady Osiedla Dąbie zwrócili uwagę na fakt, iż przed II wojną światową w miejscu, gdzie obecnie stoją bloki mieszkalne znajdowały się trzy cmentarze: żydowski, ewangelicki oraz niemiecki. To właśnie na tych nekropoliach byli chowani bogaci mieszkańcy miasta. Po zakończeniu wojny ówczesne władze chcąc zatrzeć wszelkie poniemieckie ślady postanowiły „uporządkować” teren.