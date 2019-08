Timmermans i Morawiecki na Westerplatte. Kto jeszcze pojawi się w Gdańsku?

– Refleksja wokół wojny powinna dzisiaj służyć nam do myślenia o tym, jak bardzo cenimy pokój i że dzięki wysiłkowi, często ofierze życia wielu ludzi, możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce, w Europie, która cieszy się pokojem – oceniła podczas konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz. – To jest to przesłanie, które bardzo chcielibyśmy, żeby spośród tych dwóch dni kulminacji obchodów: 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 5. rocznicy otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności, jak i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, popłynęło z Gdańska – dodała prezydent.

Plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Władze Gdańska przedstawiły także plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedzielę 1 września o godz. 4.45 odbędą się uroczystości u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Wezmą w nich udział przedstawiciele 24 miast pamięci, które zostały dotknięte II wojną światową m.in. Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy czy japońskiej Osaki. Do Gdańska przyjedzie także delegacja z Komisji Europejskiej – obecni będą także wiceszef KE Frans Timmermans oraz komisarz Elżbieta Bieńkowska.

– Wczoraj rozmawiałam telefonicznie z panem przewodniczącym Timmermansem, powiedział mi bardzo ważną rzecz. Dwa tygodnie temu wraz ze swoim 15-letnim synem odwiedził różne ważne symboliczne miejsca operacji Market Garden, tragicznej operacji, która w 1944 r. była jednym z pierwszych kroków do wyzwolenia Holandii. To właśnie Frans Timmermans, będąc jeszcze ministrem w rządzie holenderskim, doprowadził do upamiętnienia gen. Sosabowskiego i jego żołnierzy w godny sposób. I dzisiaj ta łączność z Polakami, powiedzenie o wdzięczności Europejczyków dla nas, Polaków, którzy dużo wycierpieli podczas II wojny światowej, ale także którzy swoją odwagą wspierali inne narody, myślę, że będzie bardzo ważnym przesłaniem, które popłynie stąd, z Gdańska – podkreśliła Dulkiewicz.

Do Gdańska przyjedzie także premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

Dulkiewicz oburzona decyzją Glińskiego. „To przykład stosowania siły przez państwo”