Koncert klubów „Gazety Polskiej” w USA. Znany muzyk odmówił udziału

Kluby „Gazety Polskiej” ze Stanów Zjednoczonych organizują koncert w słynnej sali koncertowej Carnegie Hall na Manhattanie. Impreza ma zostać zorganizowana pod hasłem „Od Chopina do Gershwina”. Wydarzenie jest planowane na 24 października. Na chwilę obecną nie wiadomo, jacy artyści mają wystąpić na koncercie. Nie uruchomiono także sprzedaży biletów.

Z informacji amerykańskiej stacji NBC wynika, że słynny pianista Paul Bisaccia odmówił występu na koncercie. Muzyk, który otwarcie mówi, że jest osobą homoseksualną, początkowo przyjął zaproszenie. Kiedy jednak zaczął szukać w internecie informacji o organizatorze koncertu i trafił na doniesienia o naklejkach strefa wolna od LGBT dodawanych do „Gazety Polskiej”, zmienił zdanie. – Zagrać na tej scenie to wielki honor. To bardzo przykre, gdy dowiaduje się, że sponsor takiego wydarzenia oczerniłby ten honor – wyjaśnił muzyk.

Rzecznik „Gazeta Polska Community of America” Maciej Rusiński odciął się od numeru gazety z naklejkami. — Nie popieramy, nie bierzemy udziału i nie promujemy numeru z naklejkami, które mogą zostać uznane za dyskryminujące – podkreślił.