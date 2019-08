Poniedziałek upalny i burzowy. Może spaść grad

Poniedziałek będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu do 10-50 mm i burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, 30℃ w centrum kraju do 32℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100 km/godz.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południu kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-50mm i burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28℃ na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, 32℃ w centrum kraju do 33℃ na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, choć w czasie burz będzie przybierał na sile i może osiągnąć prędkość do 80-100 km/godz.

Środa na północnym-wschodzie i krańcach wschodnich kraju będzie pogodna. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-50mm i burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28℃ na Podlasiu, 32℃ w centrum kraju do 33℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80-100 km/godz.

